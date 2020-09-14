2020-2021 Sonbahar/kış 2020-2021 trendleri

Uzunca bir pandemi döneminin ardından koca bir baharı ve yazı devirdik. Evet, nasıl geçtiğini hiçbirimiz anlamadık ancak sonbahar artık kapıda. Peki gardırobunuz normalleşme döneminin sonbahar/kış 2020-2021 sezonuna hazır mı?

Evde birazcık trendlerden uzaklaştıysanız hemen mesafeyi kapatalım. İşte sonbahar/kış 2020-2021 trendleri... Hantal botlar Elbette ki sonbahar/kış hava koşulları nedeniyle zor geçebilen bir sezon. Kurtarıcı ayakkabıları ise militer, kalın tabanlı, kaymayan, su geçirmeyen botlar. Hantal bot trendi tam olarak hayatınızı kurtarmaya geliyor. Üstelik dilediğiniz kombinle giymekte özgürsünüz. (Fotoğraf: Valentino, Prada)

Binici çizmeleri Binici stili her sonbahar/kış sezonunda kendini biraz olsun hissettirir. Bu sezon en çok çizmelerde kendisini gösterecek. Sezonun en dikkat çekici ayakkabı trendlerinden bir tanesi binici çizmeleri. (Fotoğraf: Chanel, Alberta Ferretti, Dior)



Parti trikoları Soğuk sezonların olmazsa olmazı trikolar her zaman günlük kombinlerde düşünülür. Ancak bu sezon modacılar trikoları yılbaşı partilerine ve sade kutlamalara hazırlıyor. İşlemeleri, simli iplikler, taşlar ve düğmelerle parti trikolarının yükselişine şahit olmaya hazırlanın. (Fotoğraf: Versace, Tom Ford, Balmain)



Deri her şey Sonbahar/kış sezonlarının vazgeçilmezi deriyi de bu sezon en modern haliyle izliyoruz. İddialı kadınların trendi trençkotlardan pantolonlara, elbiselerden tulumlara ve hatta eldivenlere kadar her versiyonuyla sezona seksi bir giriş yapıyor. (Fotoğraf: Valentino, Balmain, Salvatore Ferragamo)





Püskül Püskül trendi gidecek gibi olmuştu ki yine Bottega Veneta hamlesiyle geri döndü. Her modacının bir püskül kullanma şekli var. Sizinki hangisi? (Fotoğraf: Bottega Veneta, Dior, Salvatore Ferragamo)





Pelerin Söz konusu dış giyim olduğunda pelerinler yıllardır moda başkentlerine damgasını vurmaya devam ediyor. Hiçbir yere de gideceğe benzemiyor. (Fotoğraf: Carolina Herrera, Celine, Balmain)





Renkli ekose Ekose sezonlardır kalmakta ısrar eden trendlerden bir tanesi ve sanırım hepimiz bu konuda halimizden oldukça memnunuz. Rengarenk, her stilde, her yere gidebilecek ekoseler 2020-2021 sezonunda en modern haliyle karşımızda. (Fotoğraf: Saint Laurent, Monse, Dior)

Zincir Zincirler bir süredir gözümüze çarpıyor ancak bu sezon büyük bir trend olarak karşımıza çıkıyor. Dev modaevleri bu trendi takılarda, elbiselerde, ayakkabılarda ve çantalarda kullanarak sonbahar/kış sezonundaki yerini sağlamlaştırıyor. (Fotoğraf: Saint Laurent, Alberta Ferretti, Max Mara) Vücudu saran elbiseler 90'ların keskin hatları büyük bir geri dönüş yaparken elbette vücudu saran "bodycon" elbiseler -buna Kardashian stili de diyebilirsiniz- sonbahar/kış 2020-2021 sezonuna damgasını vurmaya hazırlanıyor. Elbette ki daha modern ve güncellenmiş versiyonlarıyla. (Fotoğraf: Saint Laurent, Burberry, Proenza Schouler)

Kemerli ceketler Son birkaç sezondur özellikle büyük beden ceket ve blazerların yükselişine şahit olmuştuk. Bu sezon küçük ama çok havalı bir güncellemeyle geliyor. Dev modacıların sonbahar/kış 2020-2021 sezonu için defilelerinde çokça kullandığı gibi bu sezon ceketlerimizin beline kemer takarak karizma puanını yükseltiyoruz. Beli kıvrımlı göstermesi ve kalçadaki fazlalıkları saklaması da cabası. (Fotoğraf: Versace, Saint Laurent, Fendi)



Gösterişli yakalar Video konferanslar artık hayatımızın parçası olmuşken hayatımızı kurtaracak daha şık bir detay olabilir miydi? Biz bu romantik trendi çok sevdik. (Fotoğraf: Chanel, Alberta Ferretti, Celine)





Fransız beresi Romantik bir sonbahar/kış sezonu olacağını çoktan anlamış olmalısınız. Sezonun en romantik trendlerinden bir tanesi de Fransız beresi. Her boyutta, her renkte, her stilde... (Fotoğraf: Missoni, Bobby Abley, Dolce & Gabbana)





Dikkat çekici kollar Bütün gözlerin üzerinizde olması kaçınılmaz bir sezon geliyor. Kabarık, işlemeli, fırfırlı, püsküllü, vatkalı, aklınıza ne geliyorsa kollara taşınıyor. (Fotoğraf: Chanel, Balmain)



Kırmızı Kırmızının demode olduğu bir sezon gelir mi bilmiyoruz ancak bu sezon bütün modacıların hemfikir olduğu renk kırmızıydı. Tepeden tırnağa kendinizi kırmızının seksapeline bırakmanız için doğru bir sezon. (Fotoğraf: Saint Laurent, Salvatore Ferragamo, Valentino)







