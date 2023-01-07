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Yılın ilk yağmuru dün akşam saatlerinde yağdı... Dipkarpaz’a 18 kg yağış düştü

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Yağışsız geçen günlerin ardından yılın ilk yağmuru dün akşam düştü. Yağışlar özellikle doğu ve batı bölgelerinde etkili oldu.

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Yılın ilk yağmuru dün akşam saatlerinde yağdı... Dipkarpaz’a 18 kg yağış düştü
En fazla yağış ise metrekareye 18 kg ile Dipkarpaz’da kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nin bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatteki yağışların yörelere göre dağılımıyla ilgili açıklamasına göre Dipkarpaz'ı, 5 kg ile Kalkanlı, 4 kg ile Zümrütköy ve Yeşilırmak, 3 kg ile Doğancı ve 2 kg ile de Türkeli ve Taşpınar izledi.
Akdeniz, Kaleburnu, Lefkoşa, Gemikonağı, Selvilitepe, Zaferburnu, Kozanköy, Yakın Doğu Üniversitesi’nde ise metrekareye 1 kg yağış düştü.
Meteoroloji Dairesi dünkü haftalık tahmin raporunda gelecek hafta çarşamba gününden itibaren cuma gününe kadar 3 gün yağmur beklendiğini duyurmuştu. 
 
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