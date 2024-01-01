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Yeni yılla yağmur da geliyor

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Yeni yılla yağmur da geliyor
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Baharı çağrıştıran ılık, güneşli havanın hakim olduğu 2023 yılının son günlerinin ardından gelen yeni yıl, yağışlı havayı da getiriyor. Meteoroloji’ye göre, yarından itibaren üç gün yer yer sağanak yağmur var.
Meteroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk yarısı Alçak Basınç Sistemi, ikinci yarısı Yüksek Basınç Sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Buna göre, yarın yer yer sağanak yağmurlu,  çarşamba doğu kesimler yer yer sağanak yağmurlu, perşembe öğle saatleri yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu, diğer günlerde ise parçalı bulutlu veya zamanla çok bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 ºC dolaylarında
seyrederken  rüzgar; genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli
 esecek.
 
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