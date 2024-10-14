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Yarından itibaren üç gün yağmur bekleniyor

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Yarından itibaren üç gün yağmur bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren üç gün boyunca yer yer hafif yağmur beklendiğini bildirdi.
Daireden yapılan açıklamaya göre, 15-21 Ekim tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısında üst atmosferdeki serin ve nemli, ikinci yarısında ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.  
Hava yarından itibaren perşembeye kadar parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu, Cuma ve diğer günler parçalı ve az bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 29-32  derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, periyodun ilk yarısında Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, ikinci yarısında ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli  esecek.
 
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