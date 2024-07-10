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Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor

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Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor
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Meteoroloji, yarın ve cuma günü yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nin 11 Temmuz – 17 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle periyodun ilk yarısında üst atmosferdeki serin ve nemli, ikinci yarısında ise sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.                       
Buna göre, yarın yer yer, cuma günü de yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 – 41, sahillerde ise 34 – 37 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, cuma ve cumartesi günleri ise kuvvetli, yer yer fırtınamsı esecek.
 
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