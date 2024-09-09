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Yarın sağanak bekleniyor

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Yarın sağanak bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi raporuna göre yarın sağanak bekleniyor. Rapora göre, 16 Eylül’e kadar bölge alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Meteorolojik tahminlere göre yarın yer yer sağanak bekleniyor. Sabah saatleri yer yer sisli geçecek, hava az bulutlu olacak.
Çarşamba ve perşembe günleri hava parçalı ve az bulutlu; cuma ve cumartesi günleri açık ve az bulutlu geçecek. Bu pazar ve haftaya pazartesi günleri ise az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu hava bekleniyor.
Hafta boyunca en yüksek hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 35- 38 derece, sahillerde ise 31- 34 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette ve zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
 
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