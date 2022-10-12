banner875
banner815
8 0
Klasikler, Noyanlar Rallisi’nde buluştu
Klasikler, Noyanlar Rallisi’nde buluştu
13 0
 
Basketbolun hakem eğitim sponsoru yine Asbank
Basketbolun hakem eğitim sponsoru yine Asbank
9 0
Hayvancılık Dairesi denetimlerine devam ediyor
Hayvancılık Dairesi denetimlerine devam ediyor
12 0
Öğretmen eksiklikleri, velileri isyan ettiriyor
Öğretmen eksiklikleri, velileri isyan ettiriyor
20 0
Kargayı Arif uçurdu
Kargayı Arif uçurdu
22 0
51 0
banner878

Yağmur geliyor, sıcaklık düşüyor

banner476

Yağışlı hava cumadan itibaren etkili olacak; hava sıcaklığı da düşecek.

banner825
Yağmur geliyor, sıcaklık düşüyor

28-31 derece dolaylarındaki sıcaklık 24-27 dereceye düşecek



Meteoroloji Dairesi’nin 13-19 Ekim tarihlerini kapsayan tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

Cuma, cumartesi ve Pazar günlerinin parçalı zamanla çok bulutlu öğleden sonra yer yer sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Pazar günü de parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı olacak. Salı ve Çarşamba günlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının periyodun ilk günlerinde iç kesimlerde ve sahillerde 28 - 31 ºC, diğer günlerde ise 24 - 27 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esec
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.