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Yağışlı hava sürüyor

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Yağışlı hava sürüyor
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Meteoroloji Dairesi yağışlı havanın süreceğini duyurdu. 3 –9 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge önce alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli, sonra ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Rapora göre, hava yarından pazartesiye kadar az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu, yer yer yağmurlu; salıdan sonra ise açık ve az bulutlu olacak.
Bu dönemde en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 30 – 33 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle güney ve batılı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.
 
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