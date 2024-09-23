banner913
banner932
Çatalköy İlkokulu yeni okul binası açıldı
Çatalköy İlkokulu yeni okul binası açıldı
20 0
Yağış miktarları…En fazla yağış Sandallar'a düştü
Yağış miktarları…En fazla yağış Sandallar'a düştü
27 0
 
İlk ve orta dereceli okullar bugün açılıyor
İlk ve orta dereceli okullar bugün açılıyor
23 0
"CTP, Kıbrıslı Türklerin sesi olacak"
21 0
Renktaş’ların kazananı Esentepe
Renktaş’ların kazananı Esentepe
51 0
“Girne Yarı Maratonu 2024” yapıldı
“Girne Yarı Maratonu 2024” yapıldı
20 0
Gençler'den 'Efsane' başlangıç
Gençler'den 'Efsane' başlangıç
45 0
banner1032

Yağışlı hava gidiyor, sıcaklık yükseliyor

banner1020

banner1045
Yağışlı hava gidiyor, sıcaklık yükseliyor
banner971
Havanın gelecek hafta pazartesi gününe kadar açık ve az bulutlu olması; hava sıcaklığının ise 32-35 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 24-30 Eylül tarihleri arasında bölge alçak basınç sistemiyle, ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava yarın parçalı ve az bulutlu, diğer günler açık ve az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 32-35 derece, sahillerde ise 28-31 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.