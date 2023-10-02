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Yağışlı hava devam edecek

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Yağışlı hava devam edecek
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Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren 5 Ekim Perşembe gününe kadar yağışlı bir dönemin başlayacağını açıkladı.

6 Ekim'e kadar olan tahminlere göre, bu süre zarfında yer yer sağanak yağışlar ve zaman zaman gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise bu dönemin ilk günlerinde iç kesimlerde ve sahil bölgelerinde 32-35 derece arasında seyrederken, geriye kalan kısmında 28-31 derece civarında olması öngörülüyor. Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek, zaman zaman kuvvetli rüzgarlar da görülebilir.

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