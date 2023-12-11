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Yağışlı hava çarşamba öğle saatlerine kadar etkili olacak

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Yağışlı hava çarşamba öğle saatlerine kadar etkili olacak
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Meteoroloji Dairesi, havanın çarşamba günü öğleye kadar yağışlı olacağını duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 12-18 Aralık tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. En yüksek hava sıcaklığı ise iç kesimlerde ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyredecek.
Havanın yarın parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak; çarşamba günü parçalı bulutlu, doğu kesimler öğleye kadar sağanak yağmurlu; perşembe az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; cuma parçalı çok bulutlu ve cumartesi, pazar ile pazartesi ise parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.
Bahse konu periyotta rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.
 
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