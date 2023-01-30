Yağışlı hava 5 Şubat’a kadar devam edecek

Soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede yağışlar 5 Şubat’a kadar ara ara devam edecek.
Meteoroloji Dairesi’nin 31 Ocak – 06 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava, 2 ve 6 Şubat tarihlerinde parçalı bulutlu, diğer günler sağanak veya gök gürültülü yağmurlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 13 – 16 ºC dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli yarın ve çarşamba günü fırtınamsı esecek
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