Uzmandan kar ve yağmur tahmini... La Nina sona eriyor: Türkiye'yi de etkileyecek

Geçen yıl termometreler İngiltere ve Almanya’da 40, Pakistan ve Hindistan’da ise 51 santigrat dereceyi aşan değerlere ulaşmış, sıcaklık rekorları kırılmıştı. Ancak 2023’te bu rekorlara yenileri eklenebilir. Çünkü meteorolojik tahminlere göre bu yıl daha da sıcak olacak gibi görünüyor. Bunun nedeni ise Pasifik’te etkili olan hava olayı La Nina’nın sona ermesi… Bu ne anlama geliyor? Türkiye’nin iklimine nasıl bir yansıması olacak? 2023’ün meteoroloji takviminde öngörüler ne? TRT Haber'den Pınar Bıkım, konu hakkında merak edilenleri Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek'e sordu.

“Kış ayları ılıman geçecek”

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek de küresel sıcaklıklardaki artışın sürdüğüne dikkati çekiyor. Son 30 yılın ortalamalarına göre ocak, şubat ve mart aylarında sıcaklıkların yüksek olacağının tahmin edildiğini vurguluyor: