Tozlu hava geliyor

Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren tozlu havanın iki gün etkili olacağı uyarısında bulundu.



Daire’nin uyarısına göre, Kuzey Afrika üzerinden gelen tozlu havanın 6 Temmuz 15.00’a kadar etkili olacağı belirtildi. Toza karşı hassas olanların tedbirli olması tavsiye edildi.

