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Tozlu hava geliyor

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Tozlu hava geliyor
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Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren tozlu havanın iki gün etkili olacağı uyarısında bulundu.
 
Daire’nin uyarısına göre, Kuzey Afrika üzerinden gelen tozlu havanın 6 Temmuz 15.00’a kadar etkili olacağı belirtildi. Toza karşı hassas olanların tedbirli olması tavsiye edildi.
 
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