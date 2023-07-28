Sisli hava ve sıcak etkili olacak

Geçtiğimiz hafta mevsim normallerinin 5 ile 8 derece üzerinde olan hava sıcaklığı, bu hafta mevsim normalleri civarında ve 2-3 derece üzerinde; 37 - 40 derece dolaylarında seyredecek. Yarından salıya kadar sabah saatleri yer yer sis görülecek.
Meteoroloji Dairesi’nin 29 Temmuz – 04 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Sıcaklık, iç kesimlerde 37 - 40 derece, sahillerde 33 - 36 derece dolaylarında seyredecek.
Yarından salıya kadar sabah saatlerinde yer yer sis görülecek, hava da genellikle açık ve az bulutlu geçecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.