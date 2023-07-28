Sisli hava ve sıcak etkili olacak

Geçtiğimiz hafta mevsim normallerinin 5 ile 8 derece üzerinde olan hava sıcaklığı, bu hafta mevsim normalleri civarında ve 2-3 derece üzerinde; 37 - 40 derece dolaylarında seyredecek. Yarından salıya kadar sabah saatleri yer yer sis görülecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Temmuz – 04 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Sıcaklık, iç kesimlerde 37 - 40 derece, sahillerde 33 - 36 derece dolaylarında seyredecek.

Yarından salıya kadar sabah saatlerinde yer yer sis görülecek, hava da genellikle açık ve az bulutlu geçecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

