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Sıcaklık 40 dereceye ulaşacak

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Sıcaklık 40 dereceye ulaşacak
 
 
Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, sıcaklık iç kesimlerde 37-40 derece, sahillerde ise 32-35 derece dolaylarında seyredecek.
Meteoroloji Dairesi’nin 14-20 Temmuz tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Havanın önümüzdeki iki gün açık ve az bulutlu; cumartesi açık; pazar açık ve az bulutlu; pazartesi ile salı açık ve çarşamba ise açık ve az bulutlu olması bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 37-40 derece, sahillerde 32-35 derece dolaylarında seyretmesi beklenirken, rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
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