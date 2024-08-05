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Sıcak ve nemli hava sürecek

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Sıcak ve nemli hava sürecek
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Meteoroloji Dairesi, sıcak havanın etkisini sürdüreceğini açıkladı.
Meteoroloji Dairesi haftalık hava tahmin raporuna göre, hafta boyunca hava açık ve az bulutlu, Çarşamba ve Perşembe günleri sabah saatleri yer yer sisli olacak. 
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde genellikle 37– 40, sahillerde ise, 33 – 36 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
 
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