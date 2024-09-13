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Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor

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Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor
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Meteoroloji Dairesi’nin 14-20 Eylül tarihli hava tahmin raporuna göre sıcak ve nemli hava etkisini sürdürmeye devam edecek.
Rapora göre ileriki günlerde bölge alçak basınç sisteminin etkisi altında kalmaya devam edecek. Bu süre boyunca havanın genel olarak açık ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
14 ve 15 Eylül tarihlerinde hava açık ve az bulutlu olacak. 16 ve 17 Eylül’de ise az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu hava bekleniyor. 18 Eylül’de hava parçalı ve az bulutlu, 19 Eylül’de açık ve az bulutlu olacak. 20 Eylül’de ise az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği öngörülüyor.
Periyodun ilk günlerinde iç kesimlerde en yüksek hava sıcaklığının 34-37 derece, diğer günlerde ve periyod boyunca sahillerde ise 30-33 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgârın genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve yer yer fırtınamsı şekilde eseceği tahmin ediliyor.
 
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