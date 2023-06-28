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Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürecek

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Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürecek
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Ülkenin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacağı hafta boyunca hava sıcaklığı 35-38 derece dolaylarında seyredecek.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün haftalık hava durumu raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.             
Hava, yarın açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; cuma günü açık ve az bulutlu, cumartesi ise açık ve az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu olacak
Hava, pazar ve pazartesi günleri açık; salı ve çarşamba günleri ise açık ve az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 35-38 ºC, sahillerde ise 29-32 ºC dolaylarında seyredecek.       
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.
 
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