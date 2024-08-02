Sıcak hava etkisini sürdürecek

Meteoroloji Dairesi’nin 3-9 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde genellikle 37– 40, sahillerde ise 33-36 derece dolaylarında olacak.
Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.
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