Meteoroloji Dairesi haftalık tahmin raporuna göre sıcak hava etkili olmaya devam edecek.
Rapora göre, yarından itibaren 19 Ağustos Pazartesi güne kadar hava açık ve az bulutlu olacak, en yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 39– 42 sahillerde ise 35 – 38 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.