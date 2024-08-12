Meteoroloji Dairesi haftalık tahmin raporuna göre sıcak hava etkili olmaya devam edecek.

Rapora göre, yarından itibaren 19 Ağustos Pazartesi güne kadar hava açık ve az bulutlu olacak, en yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 39– 42 sahillerde ise 35 – 38 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

