Sıcak hava etkili olacak

Ülkeyi etkisi altına alan sıcak havanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 24 – 30 Haziran dönemine ilişkin hava raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35 – 38 derece, sahillerde ise 29 - 32 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.