Sıcak hava etkili olacak

Ülkeyi etkisi altına alan sıcak havanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 24 – 30 Haziran dönemine ilişkin hava raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35 – 38 derece, sahillerde ise 29 - 32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

