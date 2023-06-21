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Sıcak hava etkili olacak

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Sıcak hava etkili olacak
Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının artarak 39 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.
Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre 22 – 28 Haziran tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü ılık ve nispeten nemli, diğer günlerde ise sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava açık olacak en yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günü iç kesimlerde 32 – 35 derece, diğer günlerde ise 36 - 39 derece, sahillerde ise periyod süresince 28 - 31 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgarın, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
 
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