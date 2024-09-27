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Pazartesi yer yer yağmur ve kuvvetli rüzgar bekleniyor

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Pazartesi yer yer yağmur ve kuvvetli rüzgar bekleniyor
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Ülkede gelecek hafta pazartesi günü yer yer yağmur veya gök gürültülü sağanakla kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölge 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava yarın ve pazar günü açık ve az bulutlu; pazartesi parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü şiddetli yağmurlu; diğer günler az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk iki günü iç kesimlerde 34-37 derece, sahillerde 30-33 derece, diğer günlerde ise iç kesimler ve sahillerde 30-33 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, pazartesi ve salı günleri ise güney ve batı yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek.
 
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