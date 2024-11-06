banner913
banner932
Londra'da tanıtım atağı
Londra'da tanıtım atağı
26 0
8 mi 9 mu kavgası
8 mi 9 mu kavgası
25 0
 
Yeni sınır kapılarının açılması konusu
Yeni sınır kapılarının açılması konusu
41 0
“Bağımlılıkla Mücadele Semineri” düzenlenecek
“Bağımlılıkla Mücadele Semineri” düzenlenecek
28 0
Dünyanın gözü ABD’de
Dünyanın gözü ABD’de
21 0
Değirmenlik’ten 3 puanlık kapanış
Değirmenlik’ten 3 puanlık kapanış
34 0
İncirli’de tartıştığı kadını ciddi şekilde darp eden şahıs tutuklandı
İncirli’de tartıştığı kadını ciddi şekilde darp eden şahıs tutuklandı
65 0
banner1059

Pazar ve pazartesi yer yer yağmur bekleniyor…

banner1020

banner1045
Pazar ve pazartesi yer yer yağmur bekleniyor…
banner971
Meteoroloji Dairesi 7-13 Kasım tarihleri arasındaki bir haftalık sürede yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli, periyodun ikinci yarısında ise alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.
Buna göre, yarın ve cuma günü açık az bulutlu, cumartesi az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, pazar parçalı çok bulutlu zamanla yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, pazartesi parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, salı parçalı bulutlu, çarşamba ise parçalı çok bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 24 – 27 derece santigrat dolaylarında seyredecek; rüzgâr genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta, perşembe ve pazar günleri zaman zaman kuvvetli esecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.