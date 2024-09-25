Pastırma sıcakları etkili olacak

Hava açık az bulutlu olacak...En yüksek sıcaklık iç kesimlerde 36, sahillerde 32 derece.

Önümüzdeki günlerde hava açık, az bulutlu olacak; sıcaklık iç kesimlerde 33 – 36, sahillerde 29-32 santigrat derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 26 Eylül – 2 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hafta boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 33 – 36, sahillerde ise 29 – 32 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

