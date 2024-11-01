Önümüzdeki üç gün yer yer yağmur bekleniyor

Hafta sonu ve pazartesi yer yer yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre bölge, 2-8 Kasım tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, pazar ve pazartesi parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında iç kesimlerde ve sahillerde 26-29 derece, ikinci yarısında ise 24-27 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

