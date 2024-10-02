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Önümüzdeki günlerde yağmur yok

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Önümüzdeki günlerde yağmur yok
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Meteoroloji Dairesi havanın yarın ve cuma günü yüksek basınç, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli bir hava kütlesi etkisinde kalmasının beklendiğini bildirdi. Sıcaklık ise 30-33 derece dolaylarında olacak.
Meteoroloji Dairesi raporuna göre yarın hava açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı az bulutlu, cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi açık ve az bulutlu; önümüzdeki Salı ve Çarşamba günleri ise açık az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 30-33 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr genellikle güney ve batı yönlerden, perşembe ve cuma günleri ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
 
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