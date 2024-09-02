Önümüzdeki dört gün yer yer sağanak bekleniyor

Dairenin, 9 Eylül’e kadarki tahminlerine göre, 6 Eylül Cuma’ya kadar öğle saatleri yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak görülecek. Periyodun geriye kalanında hava parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 33-36, sahillerde ise 29-32 derece dolaylarında seyredecek.
Güney ve batı yönlerden genellikle orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli rüzgar da bekleniyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.