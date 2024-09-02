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Önümüzdeki dört gün yer yer sağanak bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi'nin tahminlerine göre yarından itibaren cumaya kadar yer yer sağanak bekleniyor.

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Önümüzdeki dört gün yer yer sağanak bekleniyor
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Dairenin, 9 Eylül’e kadarki tahminlerine göre, 6 Eylül Cuma’ya kadar öğle saatleri yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak görülecek. Periyodun geriye kalanında hava parçalı bulutlu olacak.
 
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 33-36, sahillerde ise 29-32 derece dolaylarında seyredecek.
 
Güney ve batı yönlerden genellikle orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli rüzgar da bekleniyor.
 
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