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Öğle saatlerinde yağmur bekleniyor

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Kuzey Sahil şeridi, Geçitkale, Akdeniz, Girne, Lefkoşa, Güzelyurt ve Mağusa'da öğle saatlerinde yağmur bekleniyor

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Öğle saatlerinde yağmur bekleniyor
  Bugün öğle saatleri ve sonrasında kuzey sahil şeridi ile Geçitkale, Akdeniz, Girne, Lefkoşa  Güzelyurt ve Mağusa’da yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden alınan bilgiye göre kuzey sahil şeridinde yağışlara kuvvetli rüzgarın da eşlik etmesi bekleniyor.
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