Nihayet biraz serinleyeceğiz

Meteoroloji Dairesi, cuma, cumartesi ve pazar günü yer yer sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 22 – 28 Ağustos tarihlerini kapsayan Hava Tahmini Raporu’na göre, bölge alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36 – 39 ºC, sahillerde ise 32 – 35 ºC dolaylarında seyredecek.

Rapora göre hava; yarın açık ve az bulutlu, öğle saatleri iç kesimler parçalı bulutlu; cuma, cumartesi ve pazar açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu; pazartesi, salı ve çarşamba ise açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu olacak.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

