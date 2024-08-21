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Nihayet biraz serinleyeceğiz

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Nihayet biraz serinleyeceğiz
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Meteoroloji Dairesi, cuma, cumartesi ve pazar günü yer yer sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Dairesi’nin 22 – 28 Ağustos tarihlerini kapsayan Hava Tahmini Raporu’na göre, bölge alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36 – 39 ºC, sahillerde ise 32 – 35 ºC  dolaylarında seyredecek.
Rapora göre hava; yarın açık ve az bulutlu, öğle saatleri iç kesimler parçalı bulutlu; cuma, cumartesi ve pazar açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu; pazartesi, salı ve çarşamba ise açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu olacak.
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
 
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