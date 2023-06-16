Nemli hava etkili olacak

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli, pazar ve pazartesi günleri ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.



Daireden yapılan açıklamaya göre hava yarın, açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu akşam saatleri batı kesimler yer yer sağanak yağmurlu, pazar ve pazartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak.



Salı günü havanın parçalı az bulutlu, çarşamba, perşembe ve cuma açık olması bekleniyor.



En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 31 – 34, sahillerde 27 – 30 derce santigrat dolaylarında seyredecek.



Rüzgâr genellikle güney ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli, cumartesi ve pazar yer yer fırtınamsı esecek.

