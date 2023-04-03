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Meteoroloji’den tozlu hava uyarısı

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Meteoroloji’den tozlu hava uyarısı
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Meteoroloji Dairesi, bugün öğleden itibaren çarşamba günü saat 15.00’e kadar Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin hava kirliliği oluşturacağını bildirdi.
Meteoroloji Dairesi açıklamasında, “Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” dendi.
 
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