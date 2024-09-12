Meteoroloji’den şiddetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Dairesi, "7" kuvvetinde "fırtınamsı rüzgar" uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 14.00’ten itibaren, bölge denizlerinden Taurus'ta Güney ve Batı yönlerden esen rüzgârın zamanla kuvvetlenerek "7" kuvvetinde ve "fırtınamsı rüzgâr" şeklinde esmesi bekleniyor.

"Fırtınamsı rüzgar" Cumartesi günü saat 00.00’a kadar etkili olacak.

TOZ UYARISI

Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, toz zerreciklerinin bugün saat 15.00’den, yarın saat 22.00’ye kadar bölgede hava kirliliği yaratacağı belirtildi. Açıklamada, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.

