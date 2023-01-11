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Meteorolojiden sağanak uyarısı

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Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteoroloji Dairesi yarın sağanak beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.
Dairenin son değerlendirmelerinde, yer yer kuvvetlenmesi (21-50 kg/m2) beklenen yağışların yarın sabah 8.00’den akşam üzeri 18.00’e kadar etkili olması öngörülüyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 12-18 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre yağışlı hava pazartesi gününe kadar devam edecek.
Bölge, belirtilen sürede soğuk ve nemli hava kütlesi altına kalırken, en yüksek hava sıcaklığı iç kesim ve sahillerde 13-16 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve fırtınamsı esmesi bekleniyor.
 
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