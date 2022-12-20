Meteoroloji şiddetli yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji Dairesi, bugün saat 18:00’dan itibaren yer yer, özellikle Karpaz bölgesine çok şiddetli yağış uyarısında bulundu.



Daireye göre, bugün 18:00 ile yarın 18:00 arasında beklenen sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışlar yer yer kuvvetli(metrekareye 21-50 kilogram), Karpaz bölgesinde ise yer yer çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olacak.