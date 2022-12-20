banner875
banner885
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
17 0
26 0
 
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
21 0
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
13 0
"Altın Top" Messi'nin
10 0
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
19 0
Mormenekşe’nin çıkışı sürüyor
Mormenekşe’nin çıkışı sürüyor
63 0
banner878
banner887

Meteoroloji şiddetli yağış uyarısında bulundu

banner898

banner825
Meteoroloji şiddetli yağış uyarısında bulundu
banner892
 Meteoroloji Dairesi, bugün saat 18:00’dan itibaren yer yer, özellikle Karpaz bölgesine çok şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Daireye göre, bugün 18:00 ile yarın 18:00 arasında beklenen sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışlar yer yer kuvvetli(metrekareye 21-50 kilogram), Karpaz bölgesinde ise yer yer çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olacak. 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.