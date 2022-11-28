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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi, yağışların yarın ülkenin doğu kesimlerinde kuvvetli olabileceği uyarısında bulundu.
Daireden yapılan duyuruda, bu gece yarısından itibaren 24 saat içinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların özellikle doğu kesimlerde kuvvetli olacağı, metrekareye 21 ile 50 kilogram yağış düşebileceği belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ve yetkililerden tedbirli olmaları istendi.

Üç gün yağmur bekleniyor

Dairenin 5 Aralık’a kadar olan tahminlerine göre, yarın sağanak veya gök gürültülü sağanak, çarşamba, perşembe yer yer sağanak yağmur bekleniyor; diğer günlerde ise hava parçalı bulutlu olacak.

Hava sıcaklığı 19-22 derece dolaylarında olacak, rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, salı kuvvetli ve fırtınamsı esecek.
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