banner913
banner932
Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı
Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı
26 0
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
48 0
 
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
19 0
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
13 0
Mücahitlerden doğaya 7000 fidan daha
Mücahitlerden doğaya 7000 fidan daha
35 0
Yılın ilk Rallisine 19 Kayıt
Yılın ilk Rallisine 19 Kayıt
23 0
Yönetmen Kemal Soğukdere Şampiyon Melekler’in belgeselini yaptı
Yönetmen Kemal Soğukdere Şampiyon Melekler’in belgeselini yaptı
16 0
banner915

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

banner476

banner825
Meteoroloji'den fırtına uyarısı
banner931
Meteoroloji Dairesi yarın ve çarşamba günü rüzgarın yer yer fırtınamsı esebileceğini, çarşamba gün sağanak da beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesinin 10 Nisan’a kadarki tahminlerine göre, rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta  kuvvette zaman zaman kuvvetli, yarın ve çarşamba yer yer fırtınamsı şeklinde esecek. Havanın genellikle parçalı bulutlu, 5 Nisan Çarşamba günü yer yer sağanak yağmurlu olması  bekleniyor.
Hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde yarın 26-29 derece, genelde ise 21-24 derece dolaylarında olacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.