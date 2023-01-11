Meteoroloji Dairesi’nden uyarı: Gün boyunca denizlerde fırtınamsı rüzgar bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, gün boyunca denizlerde fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.
Bölge denizlerden Taurus’da güney ve doğu yönlerden esen rüzgarın zamanla kuvvetlenerek, “7” kuvvetinde, “fırtınamsı” şekilde esmesi bekleniyor.
Daire’den yapılan açıklamaya göre, bu sabah başlayan rüzgar, gece yarısına kadar devam edecek.
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