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Meteoroloji Dairesi'nden yarın için fırtına uyarısı

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Meteoroloji Dairesi'nden yarın için fırtına uyarısı
Meteoroloji Dairesi yarın için fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Dairesi, yarın sabah 06.00 ile gece 23.59 saatleri arasında batı Taurus’da fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bölgemiz denizlerinden Taurus’da kuzey ve doğu yönlerden esmekte olan rüzgarın zamanla güney ve doğu yöne dönüp kuvvetlenerek  "7" kuvvetinde ve "fırtınamsı" şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.
 
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