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Kuvvetli yağış uyarısı

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Kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Dairesi, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların özellikle kuzey sahili ve Karpaz bölgelerinde yer yer kuvvetli yağış olmasının beklendiğini duyurarak, yetkililer ve vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bugün saat 18.00’den yarın saat 18.00’e kadar yağışların yer yer etkili olmasının beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların özellikle Kuzey Sahil ve Karpaz bölgelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²)  olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edilir” denildi.
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