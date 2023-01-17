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Kozanköy’e 199 kilogram yağış düştü

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Kozanköy’e 199 kilogram yağış düştü
Meteoroloji Dairesi’nin dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasındaki 24 saatlik verilerine göre, Kozanköy’e 199 kilogram yağış düştü. Kozanköy’den sonra en fazla yağış 150 kilogramla Selvilitepe’de kaydedildi.
Taşkent ve Çamlıbel 124, Beylerbeyi 78, Alevkayası 66, Karaoğlanoğlu 60, Koruçam 56, Balıkesir 43, Türkeli 41 ve Serdarlı 40 kilogram yağış aldı.
Diğer yörelerde, 0,1 ile 39 kilogram arasında yağış kaydedildiği belirtildi.
 
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