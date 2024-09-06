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İki gün daha yer yer sağanak yağmur bekleniyor

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İki gün daha yer yer sağanak yağmur bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi, yarın ve pazar günleri yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nin 7-13 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre,  belirtilen süre içerisinde en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 – 37 derece, sahillerde ise 30 – 33 derece dolaylarında seyredecek;  ülke alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Yarın ve pazar günleri az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu,  diğer günler parçalı ve az bulutlu olacak.
Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
 
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