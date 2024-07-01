Hava sıcaklığı hafta boyunca iç kesimlerde 38-41 derece dolaylarında olacak

Hava sıcaklığı hafta boyunca iç kesimlerde 38-41, sahillerde ise 33 – 36 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 2-8 Temmuz tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca açık ve az bulutlu olacak.





Rüzgar: genellikle güney ve batı yönlerden orta zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

