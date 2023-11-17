banner913
banner932
Kaner Brand House, 3 yaşında!
Kaner Brand House, 3 yaşında!
15 0
Hayatını kaybeden Cemal Arkut için CTP Genel Merkezi’nde tören düzenlendi
Hayatını kaybeden Cemal Arkut için CTP Genel Merkezi’nde tören düzenlendi
19 0
 
HP Merkez Yürütme Organı üyesi Tokatlıoğlu: “Kalkınma planı sürecini samimi bulmuyoruz
HP Merkez Yürütme Organı üyesi Tokatlıoğlu: “Kalkınma planı sürecini samimi bulmuyoruz"
14 0
Avrupa liglerinde 5 takım namağlup
Avrupa liglerinde 5 takım namağlup
29 0
Hayvan severler Merit Diamond’ta buluştu
Hayvan severler Merit Diamond’ta buluştu
118 0
UNICEF İcra Direktörü Russell:
UNICEF İcra Direktörü Russell: "(Gazze'de) Gördüklerim ve duyduklarım kahrediciydi"
22 0
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran görevinden alındı
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran görevinden alındı
32 0
banner964
banner985

Hava sıcaklığı düşüyor

banner476

banner974
Hava sıcaklığı düşüyor
banner971
Meteoroloji Dairesi, hafta sonu sağanak beklendiğini, hava sıcaklığının ise 20-23 dereceye düşeceğini duyurdu.
Dairenin haftalık hava tahmin raporuna göre, periyodun ilk iki günü üst atmosferdeki soğuk ve nemli, diğer günlerde ise serin ve nemli hava kütlesi etkili olacak.
Havanın; yarın ve pazar günü öğleye kadar yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağı kaydedilen açıklamada, pazartesinden itibaren cumaya kadar ise çoğunlukla parçalı veya az bulutlu olacağı belirtildi.              
 En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 24 - 27, Pazar ve Pazartesi günleri ise 20 - 23 ºC derece santigrat dolaylarında seyredecek.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.