banner913
banner932
Sibel Can, Merit Park Otel'i salladı
Sibel Can, Merit Park Otel'i salladı
25 0
Güney Kıbrıs’ta sıcak çarpmasından bir kişi hayatını kaybetti üç kişi ise hastanede
Güney Kıbrıs’ta sıcak çarpmasından bir kişi hayatını kaybetti üç kişi ise hastanede
25 0
 
Vedat Kaner Easy Lig ve Junior Ligde heyecan artıyor
Vedat Kaner Easy Lig ve Junior Ligde heyecan artıyor
22 0
1 Ağustos tören ve etkinliklerle kutlanacak
1 Ağustos tören ve etkinliklerle kutlanacak
15 0
Taşpınar şehitleri perşembe günü anılacak
Taşpınar şehitleri perşembe günü anılacak
16 0
“KKTC her açıdan güçlenecek”
“KKTC her açıdan güçlenecek”
18 0
Altın Kumsal çöplüğe döndü
Altın Kumsal çöplüğe döndü
20 0
banner1032

Hava sıcaklığı birkaç derece düşecek

banner1020

banner974
Hava sıcaklığı birkaç derece düşecek
banner971
Hava sıcaklığının birkaç derecelik düşüşle 38-41 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 23-29 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli havanın etkisinde kalacak.
Hafta boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek; çarşamba ve perşembe günleri sabah saatlerinde yer yer sis görülecek.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle, iç kesimlerde 38-41, sahillerde ise 34-37 dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.