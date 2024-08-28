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Hava sıcaklığı biraz düşecek

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Hava sıcaklığı biraz düşecek
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Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, sıcaklık iç kesimlerde 35 – 38, sahillerde 31 – 34 derece dolaylarında olacak.
Meteoroloji Dairesinin 29 Ağustos – 4 Eylül dönemi tahminlerine göre, bölge serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Dönem içerisinde sıcaklık iç kesimlerde 35 – 38 derece, sahillerde ise 31 – 34 derece dolaylarında olacak.
Havanın, yarın ve cuma parçalı ve az bulutlu; cumartesi, pazar ve pazartesi az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu; salı parçalı ve az bulutlu; çarşamba ise az bulutlu olması bekleniyor.
Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
 
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