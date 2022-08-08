Hava sıcaklığı 4-5 derece düşüyor

Meteoroloji Dairesi, 15 Ağustos’a kadar en yüksek kadar sıcaklığının 35-38 derecelerde seyredeceğini duyurdu.
Daire’nin 15 Ağustos’a kadar olan tahminlerine göre, en yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 35- 38 derece, sahillerde de 30-33 derece dolaylarında olacak.
Rüzgarın da genellikle Güney ve Batı’dan orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.