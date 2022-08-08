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Hava sıcaklığı 4-5 derece düşüyor

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Hava sıcaklığı 4-5 derece düşüyor... En yüksek hava sıcaklığı 35-38 derecelerde seyredecek

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Hava sıcaklığı 4-5 derece düşüyor
 Meteoroloji Dairesi, 15 Ağustos’a kadar en yüksek kadar sıcaklığının 35-38 derecelerde seyredeceğini duyurdu.

 

Daire’nin 15 Ağustos’a kadar olan tahminlerine göre, en yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 35- 38 derece, sahillerde de 30-33 derece dolaylarında olacak.

 

Rüzgarın da genellikle Güney ve Batı’dan orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

 
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