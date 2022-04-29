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Hava sıcaklığı 31 dereceye kadar yükselecek

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Hava sıcaklığı 31 dereceye kadar yükselecek

 

Meteoroloji Dairesi’nin 30 Nisan – 06 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgenin alçak basınç sistemiyle ilk günleri sıcak diğer günlerde üst atmosferdeki serin ve nispeten  nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hafta boyunca hava genellikle açık az bulutlu geçecek, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 28 – 31, sahillerde 24-27 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle Kuzeyli yönlerden orta kuvvette yarın Kuzey ve Doğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtınamsı olarak esecek.

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