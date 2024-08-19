Hava sıcaklığı 2 derece düşecek

Hava sıcaklığının ileriki günlerde iç kesimlerde, 2 derece düşerek, 37-40 derece civarlarında olması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesinin 20-26 Ağustos dönemi tahminlerine göre en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37-40, sahillerde ise 33-36 derece civarlarında olacak.
Hava genellikle parçalı bulutlu, periyodun ilk iki gününde sabah saatlerinde yer yer sis bekleniyor.
Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.
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